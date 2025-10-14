Apatzingán pronto estrenará tirolesa de Chandio: Gladyz Butanda

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El parque ecoturístico que se está construyendo en la laguna de Chandio contará con una tirolesa de 150 metros lineales, esto con la finalidad de promover actividades que abonen al resarcimiento del tejido social en el municipio de Apatzingán, informó la secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías.

La funcionaria estatal destacó la importancia de que este espacio natural se haya recuperado para edificar un centro de sana recreación, donde las y los jóvenes de Apatzingán y municipios cercanos podrán desenvolverse en un entorno social seguro.