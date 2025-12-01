Aparecen lonas en memoria de Carlos Manzo a un mes del crimen en Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A un mes del asesinato del expresidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, este lunes 1 de diciembre aparecieron al menos dos lonas colocadas en puntos visibles del Libramiento Oriente, a la altura del puente a desnivel conocido como Puente de Los Colgados, en el cruce con el Bulevar Industrial.

De acuerdo con reportes ciudadanos y observación directa en el sitio, las lonas mostraban mensajes dirigidos a la comunidad, en memoria del exalcalde y con expresiones de identidad colectiva.

En una de las lonas, acompañada por una imagen de Carlos Manzo y marcada con las siglas “QEPD”, se leía el mensaje:

“A mí me podrán matar, pero se quedan con un tigre muy enfurecido que es el pueblo de Uruapan”.

En otra lona, colocada en el sentido opuesto del mismo puente, se podía leer:

“Uruapan, tierra del valiente que dio la vida por su pueblo”.

Las mantas no contenían consignas políticas ni logos institucionales. No hubo pronunciamientos oficiales ni convocatorias previas para su colocación.

Durante la mañana, varios automovilistas y transeúntes se detuvieron en el lugar para observar los mensajes. Hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido comentario oficial sobre la aparición de las lonas.

Carlos Manzo fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 durante las celebraciones del Día de Muertos en Uruapan. El crimen provocó una fuerte conmoción social en la región.