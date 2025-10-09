Anuncian Semana de Celebración de la Noche de Muertos en Michoacán

Con la inauguración de la Plaza Gertrudis Bocanegra, la instalación del Tianguis Artesanal y la puesta en marcha del mercado municipal, invitó a todos los michoacanos y turistas a conocer estas fechas tan importantes para Michoacán.

En Pátzcuaro, durante la Noche de Muertos, habrá restricción en el horario para la venta de alcohol. Las tiendas de conveniencia estarán abiertas hasta las 23:00 horas y los bares deberán cerrar a las 02:00 horas, toda vez que se busca que haya un ambiente familiar y se respeten las tradiciones que se tienen en la ribera del lago de Pátzcuaro.

Poco a poco, comentaron las autoridades, se busca consolidar la Semana de Celebración de la Noche de Muertos y que salga de la ribera del lago de Pátzcuaro y sea en todo Michoacán, con actividades que permitan conocer las raíces y tradiciones de la entidad.

La expectativa para este año en afluencia es llegar a los 420 mil turistas y visitantes, y a una derrama económica de 500 millones de pesos. Hoy, la ocupación hotelera en Pátzcuaro es del 90 por ciento para la Semana de Celebración de Noche de Muertos.