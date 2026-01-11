Anuncian modernización de la Siglo XXI de Nueva Italia a Lázaro Cárdenas

Lázaro Cárdenas, Michoacán (MiMorelia.com).- El Gobierno de México comenzará la modernización de dos a cuatro carriles la autopista Siglo XXI del tramo de Nueva Italia hasta Lázaro Cárdenas, anunció el titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SIC), Jesús Antonio Esteva Medina.

Especificó que el proyecto tendrá una duración de cuatro años y se realizará en tres etapas, la primera con una inversión de 6 mil 400 millones de pesos, la segunda con 4 mil millones de pesos y la tercera con una inversión de 5 mil 600 millones de pesos, por lo que serán casi 16 mil millones de pesos de inversión.

Indicó que se generan 4 mil 123 empleos con la ampliación de dos a cuatro carriles, como parte de los trabajos en la autopista.

En ese tenor, señaló que está por concluirse la ampliación de Pátzcuaro a Uruapan y este año se concluye el tramo de Uruapan a Nueva Italia.

Por lo que resaltó que la remodelación de Nueva Italia a Lázaro Cárdenas no solo beneficiará para la movilidad, sino también para el tema económico.

