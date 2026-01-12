Anuncian bloqueos carreteros en Michoacán; entre ellos, el Ramal Camelinas en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Pueblos originarios del estado de Michoacán anunciaron una movilización general este martes 13 de enero de 2026, que incluye la toma de al menos seis carreteras en puntos estratégicos del estado.
La información fue dada a conocer a través de redes sociales oficiales y convocatorias impresas, en las que detallan que la acción inicia a partir de las 09:00 horas.
Las vialidades donde se prevén bloqueos son:
Carretera Cherán-Zamora, a la altura de Carapan.
Carretera Cherán-Uruapan, en el municipio de Paracho.
Autopista Morelia-Lázaro Cárdenas, en el tramo de Taretan.
Carretera Pátzcuaro-Salvador Escalante, a la altura de Santa Clara del Cobre.
Carretera Morelia-Zacapu, a la altura de Santa Fe de la Laguna.
Ramal Camelinas, en la ciudad de Morelia.
Se recomienda a la ciudadanía tomar precauciones y planear rutas alternas, ya que estas vías comunican zonas de alta movilidad comercial, turística y social en la entidad.
