Anuncian bloqueos carreteros en Michoacán; entre ellos, el Ramal Camelinas en Morelia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Pueblos originarios del estado de Michoacán anunciaron una movilización general este martes 13 de enero de 2026, que incluye la toma de al menos seis carreteras en puntos estratégicos del estado.

La información fue dada a conocer a través de redes sociales oficiales y convocatorias impresas, en las que detallan que la acción inicia a partir de las 09:00 horas.

Las vialidades donde se prevén bloqueos son: