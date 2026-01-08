Anuncian autopista Uruapan-Zamora y beca universal para universitarios en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte del seguimiento al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó este jueves, a través de un mensaje en redes sociales, que ya se registran importantes avances en materia educativa, infraestructura y movilidad en el estado.

Durante una transmisión en vivo desde la Ciudad de México, el mandatario michoacano destacó que este miércoles participó en una reunión de evaluación encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, donde se abordaron diversos proyectos estratégicos para la entidad.

Más de 51 mil jóvenes recibirán beca Gertrudis Bocanegra

Uno de los anuncios más relevantes fue la consolidación de la beca Gertrudis Bocanegra, un apoyo económico dirigido a estudiantes universitarios de instituciones públicas en Michoacán.

De acuerdo con lo informado por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, ya se cuenta con más de 51 mil jóvenes registrados en instituciones como: