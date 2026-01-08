Anuncian autopista Uruapan-Zamora y beca universal para universitarios en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Como parte del seguimiento al Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó este jueves, a través de un mensaje en redes sociales, que ya se registran importantes avances en materia educativa, infraestructura y movilidad en el estado.
Durante una transmisión en vivo desde la Ciudad de México, el mandatario michoacano destacó que este miércoles participó en una reunión de evaluación encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, donde se abordaron diversos proyectos estratégicos para la entidad.
Uno de los anuncios más relevantes fue la consolidación de la beca Gertrudis Bocanegra, un apoyo económico dirigido a estudiantes universitarios de instituciones públicas en Michoacán.
De acuerdo con lo informado por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, ya se cuenta con más de 51 mil jóvenes registrados en instituciones como:
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo
Universidad Pedagógica Nacional
Universidad Tecnológica de Morelia
Universidad Intercultural Indígena
Universidad de la Ciénega
Institutos Tecnológicos Federales y Estatales
Este apoyo consistirá en un depósito bimestral de 1,900 pesos, a partir de febrero, mediante una tarjeta personalizada. La beca es universal y exclusiva para estudiantes michoacanos de nivel superior.
“Cuando estudié Derecho en la Universidad Michoacana y viajaba cada semana desde Uruapan, este tipo de apoyos me habrían sido de mucha ayuda”, expresó el gobernador.
Ramírez Bedolla también celebró el anuncio del primer paquete de inversión público-privada en infraestructura, avalado por las secretarías de Comunicaciones y Transportes, y de Hacienda.
El proyecto contempla el inicio, este mismo año, de la autopista de la agroexportación, que conectará Uruapan con Jacona-Zamora, con una longitud de 76 kilómetros.
Esta vía mejorará significativamente la conexión logística para el comercio agrícola, impulsando el desarrollo regional de ciudades como Uruapan, Zamora, Jacona, Los Reyes y el puerto de Lázaro Cárdenas.
“Esta autopista facilitará el comercio y potenciará el desarrollo económico de toda la región”, aseguró.
Finalmente, el gobernador informó que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitará Lázaro Cárdenas este domingo, como parte de su agenda nacional, en una gira de trabajo enfocada en revisar avances de infraestructura y desarrollo en el puerto michoacano.
“Vamos a recibir a la Presidenta con gran alegría. Michoacán hoy es mejor”, concluyó.
