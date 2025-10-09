Michoacán

Anuncian 13 talleres para conocer la celebración de la Noche de Muertos

Las actividades se llevarán a cabo del 24 al 30 de octubre
Anuncian 13 talleres para conocer la celebración de la Noche de Muertos
CORTESÍA
Verónica Torres
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de 13 talleres se realizarán durante la Semana de Celebración de la Noche de Muertos —Animecha Kejtsïtakua— con el objetivo de que michoacanos, turistas y visitantes conozcan de cerca la riqueza cultural y las tradiciones de Michoacán, especialmente el profundo significado de la Noche de Ánimas y la velación que realizan las comunidades originarias de la ribera del Lago de Pátzcuaro.

Cada uno de los talleres tiene cupo limitado, por lo que se recomienda a los interesados reservar con anticipación. Las actividades se desarrollarán del 24 al 30 de octubre, y los horarios dependerán de la demanda.

Tzintzuntzan
Taller de barro con engobe blanco y vidriado “Echeri Ka Itsü”, impartido por Angélica Morales Gámez. Incluye la elaboración de una pieza con técnicas tradicionales purépechas.
Costo: 150 pesos.

CORTESÍA

Tócuaro (Erongarícuaro)
Taller de máscaras de madera “Mano a Mano” con Heriberto Castillo. Los participantes pintarán su propia máscara como parte de una experiencia cultural.
Costo: 250 pesos.

CORTESÍA

Quiroga
Taller de decoración de bateas “Anita” con Gabriel Anita Estrada. Se decorará una batea de madera con motivos tradicionales de la Noche de Muertos.
Costo: 100 pesos.

CORTESÍA

San Jerónimo Purenchécuaro (Quiroga)
Taller de cerería con Miguel Ángel Durán León. Elaboración de velas artesanales con técnicas heredadas por generaciones.
Costo: 250 pesos.

CORTESÍA

Santa Fe de la Laguna (Quiroga)
Taller de alfarería “Ahuanda” con el maestro Nicolás Fabián Fermín. Creación de una pieza de barro utilizando técnicas ancestrales.
Costo: 150 pesos.

CORTESÍA

huatzio
Taller de artesanía en chuspata “Jiuatsïo” con Carlos Gaona. Se elaborará una pieza tejida con técnicas tradicionales como petate, cadena o torcido.
Costo: 250 pesos.

CORTESÍA

Tzintzuntzan
Taller de hoja de maíz con Hilda Villagómez. Creación de flores o diademas utilizando este material ancestral.
Costo: 150 pesos.

CORTESÍA

Oponguio
Taller de dulce tradicional “El Secreto entre Cazuelas” con María del Rosario Guillén. Preparación de dulce de camote y guayaba.
Costo: 200 pesos.

CORTESÍA

Tzintzuntzan
Taller de popote de trigo “Panikua” con Dulce Molinero. Trabajo con popote y palma para crear piezas decorativas.
Costo: 150 pesos.

CORTESÍA

Tzutumútaro
Taller de cocina tradicional con Mireya Talavera Cervantes. Preparación de platillos típicos de la temporada.
Costo: 200 pesos.

CORTESÍA

Santa Fe de la Laguna
Taller de figuras de azúcar “Ahuanda” con Ana Luisa Fabián Lucas. Elaboración de calaveritas para las ofrendas.
Costo: 150 pesos.

CORTESÍA

Pátzcuaro
Taller de papel picado y globos de cantoya “Ventanas de Colores”. Creación de piezas decorativas para iluminar la noche con costo de 200 pesos y también el taller de arcos tradicionales “Entre Flores” con Juan Bosco Castro. Elaboración de arcos de cempasúchil como ofrenda con costo de 150 pesos.

CORTESÍA
CORTESÍA
Te puede interesar:
Aprende papel picado, cerería y más en los talleres de Noche de Muertos en Michoacán
Anuncian 13 talleres para conocer la celebración de la Noche de Muertos

mrh

talleres
Noche de Muertos

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com