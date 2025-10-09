Anuncian 13 talleres para conocer la celebración de la Noche de Muertos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de 13 talleres se realizarán durante la Semana de Celebración de la Noche de Muertos —Animecha Kejtsïtakua— con el objetivo de que michoacanos, turistas y visitantes conozcan de cerca la riqueza cultural y las tradiciones de Michoacán, especialmente el profundo significado de la Noche de Ánimas y la velación que realizan las comunidades originarias de la ribera del Lago de Pátzcuaro.

Cada uno de los talleres tiene cupo limitado, por lo que se recomienda a los interesados reservar con anticipación. Las actividades se desarrollarán del 24 al 30 de octubre, y los horarios dependerán de la demanda.

Tzintzuntzan

Taller de barro con engobe blanco y vidriado “Echeri Ka Itsü”, impartido por Angélica Morales Gámez. Incluye la elaboración de una pieza con técnicas tradicionales purépechas.

Costo: 150 pesos.