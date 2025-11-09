Anuncia la SEP nueva beca para jóvenes universitarios de Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com). -Como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el Gobierno de México anunció la creación de una nueva beca dirigida a estudiantes de educación superior en la entidad, la cual llevará el nombre de "Gertrudis Bocanegra" y tendrá como objetivo principal apoyar con gastos de transporte público a universitarias y universitarios.
Durante la presentación del plan en Palacio Nacional, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgadillo Carrillo, explicó que esta beca beneficiará a más de 80 mil jóvenes que actualmente cursan estudios superiores en Michoacán.
“Por instrucciones de la presidenta se abre una nueva beca para Michoacán, la beca Gertrudis Bocanegra, que tiene como objetivo apoyar en gastos como el transporte público a las y los jóvenes en educación superior”, expresó el funcionario.
Con esta nueva incorporación, el programa general de becas en el estado alcanzará un total de 892 mil 639 beneficiarios en 2026, con una inversión estimada en más de 6 mil 300 millones de pesos.
Además de la beca Gertrudis Bocanegra, el gobierno federal mantendrá otros apoyos ya existentes, como la beca "Benito Juárez", dirigida a más de 124 mil estudiantes, y Jóvenes Escribiendo el Futuro, con más de 17 mil 500 beneficiarios. La beca Rita Cetina, actualmente universal en secundaria, se ampliará a nivel primaria, sumando más de 314 mil nuevos becarios.
La SEP destacó que estas medidas buscan garantizar que ningún joven se quede sin estudiar por falta de recursos, en línea con el enfoque del Plan Michoacán, que plantea atender las causas estructurales de la violencia mediante la educación, la movilidad y el acceso equitativo al conocimiento.
