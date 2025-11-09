Anuncia la SEP nueva beca para jóvenes universitarios de Michoacán

Durante la presentación del plan en Palacio Nacional, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgadillo Carrillo, explicó que esta beca beneficiará a más de 80 mil jóvenes que actualmente cursan estudios superiores en Michoacán.

“Por instrucciones de la presidenta se abre una nueva beca para Michoacán, la beca Gertrudis Bocanegra, que tiene como objetivo apoyar en gastos como el transporte público a las y los jóvenes en educación superior”, expresó el funcionario.

Con esta nueva incorporación, el programa general de becas en el estado alcanzará un total de 892 mil 639 beneficiarios en 2026, con una inversión estimada en más de 6 mil 300 millones de pesos.