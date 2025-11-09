Anuncia INPI planes de justicia en Michoacán para los pueblos nahua, mazahua, otomí y pirinda

El INPI anunció específicamente la activación de dos nuevos planes de justicia clave en la geografía michoacana. Estos se enfocarán en la costa con el Plan de Justicia del Pueblo Nahua, y en la región oriente con el Plan de Justicia Mazahua, Otomí y Pirinda.

Ambos programas se desarrollarán en estrecha coordinación con las autoridades indígenas correspondientes, asegurando que las soluciones atiendan las necesidades específicas de cada etnia.

El funcionario recordó que estas nuevas iniciativas se suman al esfuerzo ya en marcha para el pueblo purépecha, cuyo plan de justicia, iniciado en Cheranástico, recibirá una profundización con un conjunto de acciones definidas tras cuatro asambleas regionales.

Para la implementación de este plan, se ha destinado una inversión total que asciende a 3 mil 898 millones de pesos.