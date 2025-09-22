Anuncia IMSS Michoacán Unidad de Medicina Familiar Plus en Villas del Pedregal

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Villas del Pedregal no solo contará con un hospital de tercera generación y un Centro de Educación y Cuidados Infantiles (CECI), sino que también se contempla una Unidad de Medicina Familiar (UMF) tipo Plus para la atención de la demanda de los derechohabientes de la zona poniente de la ciudad, informó el delegado en Michoacán del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Miguel Ángel Puga Van-Dick.

En entrevista, a pregunta expresa de MIMORELIA.COM, especificó que el fin de semana pasado se comentó con las autoridades de Nivel Central el realizar esta unidad, toda vez que se trata de una de las zonas más habitadas de Morelia y que es considerada como el fraccionamiento más grande de América Latina.

Por lo que se prevé entregar en próximos días el proyecto ejecutivo, a fin de que se contemple una partida en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, toda vez que el Seguro Social en Michoacán cuenta con un terreno escriturado en Villas del Pedregal que, además, será para la edificación del Centro de Educación y Cuidados Infantiles.

Con esto, Puga Van-Dick enfatizó que Michoacán contará con 3 Unidades de Medicina Familiar tipo Plus en los municipios de La Piedad, Morelia y Lázaro Cárdenas.

"La que va más avanzada, porque ya tenemos el terreno y está en proceso de escrituración, es La Piedad; la segunda es Villas del Pedregal, porque nos vamos a reunir con el equipo para mandar el proyecto arquitectónico; y la tercera estamos en vías, toda vez que el presidente de Lázaro Cárdenas nos ofrece un terreno en una zona urbanizada", dijo.

Refirió que las Unidades de Medicina Familiar tipo Plus tienen de 15 a 20 consultorios de medicina familiar y por cada dos de ellos hay un consultorio de enfermería especializada, además de laboratorio e imagenología digital como es un tomografía. También contará con áreas de Urgencias, Traumatología y Otorrinolaringología.

