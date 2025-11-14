Anuncia IEM su foro nacional de Sistemas Normativos Internos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los días 20 y 21 de noviembre, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) será sede del Foro Nacional de Sistemas Normativos Internos y el Sistema Electoral Mexicano, un encuentro que busca reunir las experiencias de entidades como Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca, así como de autoridades electorales del INE y el TEPJF.
En rueda de prensa, la consejera Silvia Mauricio Salazar destacó que el foro tiene como objetivo compartir experiencias, desafíos y rutas de coordinación institucional para fortalecer los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas, así como de las personas afrodescendientes.
“Michoacán, al ser un territorio donde los sistemas normativos internos están vivos, se transforman y dialogan con el sistema nacional electoral, es que será sede del encuentro”, resaltó.
"Definitivamente la prioridad es compartir experiencias y desafíos que se han tenido en otros lugares y en otros momentos para ir impulsando esta parte de consolidar el sistema. A veces homologar es tan complejo en sistemas tan diversos que es necesario que tengamos muchísimos conocimientos y que hayamos vivido diversas experiencias para poder nosotros impulsar. Como saben, nosotros como Instituto Electoral de Michoacán sí sugerimos y estamos impulsando que se tomen ciertas cuestiones en cuenta cuando se realizan las modificaciones legislativas", expresó la consejera.
Por su parte, el consejero presidente Ignacio Hurtado Gómez subrayó que, a partir de su experiencia, el IEM ha logrado capitalizar la organización de consultas indígenas para el acceso al autogobierno, convirtiéndose también en un mediador intercomunitario.
"El Instituto incluso en algún momento se ha vuelto el mediador intercomunitario; ha estado en medio tratando de mediar precisamente las diferencias entre los grupos, tratando de encauzar la realización de la consulta (...) Todo eso se discute y se decide en esta propia mesa, entonces me parece que en esa medida también el Instituto se ha vuelto un mediador intercomunitario importante. Creo que en el fondo se le tiene respeto a la propia institución", afirmó.
El Foro Nacional de Sistemas Normativos Internos contará con cuatro conferencias y tres conversatorios, con la participación de figuras como Janet Cervantes, consejera del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones; Zaira Hipólito, consejera electoral de Oaxaca; y David Alejandro Delgado, vocal ejecutivo del INE en Michoacán, entre otros.
