Anuncia IEM su foro nacional de Sistemas Normativos Internos

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Los días 20 y 21 de noviembre, el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) será sede del Foro Nacional de Sistemas Normativos Internos y el Sistema Electoral Mexicano, un encuentro que busca reunir las experiencias de entidades como Tlaxcala, Guerrero, Oaxaca, así como de autoridades electorales del INE y el TEPJF.

En rueda de prensa, la consejera Silvia Mauricio Salazar destacó que el foro tiene como objetivo compartir experiencias, desafíos y rutas de coordinación institucional para fortalecer los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas, así como de las personas afrodescendientes.