Anuncia Gladyz Butanda renovación de transporte en Morelia

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad, Gladyz Butanda Macías, anunció que el transporte público de Morelia también será renovado, luego de impulsar la entrega de 80 nuevos autobuses urbanos que circularán en Uruapan.

Al verse materializado el Programa de Mejoramiento del Transporte Público Terrestre en Uruapan, en presencia del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien formalizó la entrega de las unidades; la promotora de los teleféricos de Morelia y Uruapan remarcó que este mismo programa se echará a andar en la capital del estado.

“Morelia será el segundo municipio en contar con un Sistema Integrado de Transporte, porque, al igual que Uruapan, contará con un teleférico y en los próximos meses la capital será sujeta a la renovación del transporte público terrestre”, subrayó la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad (Sedum).