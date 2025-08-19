Anuncia Bedolla informe de gobierno en Uruapan en septiembre

Uruapan, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla adelantó que el próximo 27 de septiembre rendirá un informe de gobierno en Uruapan para dar cuenta de los avances en materia de infraestructura y acciones de desarrollo urbano y movilidad con sentido humanista como el teleférico.

En gira de trabajo para arrancar la rehabilitación de vialidades colindantes al teleférico que se construye en Uruapan, el mandatario estatal anunció el evento como parte de su cuarto informe de gobierno a realizarse en Morelia.