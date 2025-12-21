Anuncia Bedolla aumento salarial del 10% para la Guardia Civil

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció un aumento salarial del 10 por ciento para los agentes de la Guardia Civil de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a partir del próximo año, como un reconocimiento a la labor que realizan a favor de población michoacana y un paso firme hacia la dignificación policial.

El mandatario recordó que este año tuvieron un incremento del cinco por ciento, como muestra de su compromiso por fortalecer las instituciones de seguridad y reconocer la entrega de quienes a diario velan por la paz en el estado, por lo que además asumió el compromiso de continuar elevando esta remuneración.

“Es justo que las mujeres y hombres de la Guardia Civil tengan un salario digno, vamos a ir aumentando en 2027 aún más el salario de nuestros elementos”, anunció.

Ramírez Bedolla destacó que como gobernador, una de sus prioridades es brindar las condiciones de seguridad a la población michoacana, y equipar y capacitar a las fuerzas de seguridad del estado, con el apoyo del Fondo para el Fortalecimiento para la Paz (Fortapaz), lo que ha dado como resultado una reducción del homicidio doloso en un 60 por ciento.