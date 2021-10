Anuncia AMLO que próxima semana pagarían adeudos a maestros de Michoacán

Andrés Manuel López Obrador, insistió en que es fundamental federalizar la nómina educativa de los maestros michoacanos, agilizaría los pagos y ya no tendría que pasar el dinero a las arcas del gobierno estatal.

"Entonces, qué propongo si nosotros pagamos de manera directa, si hay una nómina como existe para pagarle a los maestros federales, ya no habría problema porque no tendríamos que mandar el dinero al gobierno del estado; y que en un apuro se use ese dinero como se hacía con el llamado Seguro Popular, que ni era seguro ni era popular. Se enviaba el dinero y lo usaban para otras cosas”.

Por lo que convocó a los maestros de Michoacán a que acepten se les entregue una tarjeta “un monedero electrónico” del Banco Bienestar, “va a su cuenta, así ya no hay intermediarios”.

Aunque mencionó, que existe una oposición a que se pague de esta manera, no solo de la autoridad local, “también de una red que paga en efectivo a maestros, entonces ya no queremos eso, porque el dinero en efectivo es una tentación, no queremos eso porque no queremos la corrupción”.

Es de recordar que los secretarios generales de los dos grupos del magisterio democrático en Michoacán coinciden en que no habrá un retorno a las aulas ni presencial, híbrido, ni virtual hasta que no se concrete el pago de salarios y bonos que el gobierno del estado adeuda a los docentes michoacanos.

EA