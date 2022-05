Antorchistas esperan audiencia con edil de Apatzingán; hay demandas pendientes

Apatzingán, Michoacán (MiMorelia.com).- Más de 50 antorchistas de varias colonias del municipio de Apatzingán, se presentaron en las oficinas del palacio municipal, debido a la falta de soluciones a sus necesidades, expuestas previamente al edil José Luis Cruz Lucatero.

En este sentido, Alejandro Valencia Cerda, líder del Movimiento Antorchista en el municipio, señaló que hubo necesidad de movilizarse al ayuntamiento, ya que en reiteradas ocasiones que habían asistido, no encontraban respuestas favorables a las peticiones: “en lo que va del año el presidente no nos había atendido, y que por lo tanto no se resolvía ninguna de las demandas, entre las que destacan rehabilitaciones de drenajes, trámites de regularización y descuentos de agua”, declaró.