Antorcha, una oportunidad real para pueblo: Omar Carreón Abud

Carreón Abud indicó que el trabajo cultural que el Movimiento Antorchista ha venido realizando a lo largo del país, ha transformando muchos de los pueblos y comunidades y esto, dijo, sin tener el poder, “las ayudas de los que están en los puestos de gobierno, las de López Obrador no ayudarán a terminar con la pobreza, ya han pasado tres años y esas ayudas no han logrado sacar a ningún mexicano de la situación de pobreza en la que vive; son ayudas para conformar a la gente y empujarla a votar”, enfatizó.

Recalcó que los partidos políticos en estos momentos no se acercan a la gente por la razón de que no es periodo de elecciones en donde tengan que llegar a engañar al pueblo para conseguir su voto, pues remarcó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no gobierna para los mexicanos, pues todos los recursos se están yendo a sus obras que no beneficiarán en nada a los trabajadores mexicanos, sino a la clase poderosa: “la única oportunidad real que tiene el pueblo pobre de México es el Movimiento Antorchista Nacional; a nosotros nadie nos puede decir que le hayamos fallado, las mejoras que hemos hecho están al servicio del pueblo y nadie las puede negar”, finalizó.

Por su parte, Leticia Arroyo Vilches indicó que el antorchismo se ha dado a la tarea de rescatar el arte de la poesía y la declamación pues se encuentra abandonada; “ese es uno de los motivos por los que realizamos este tipo de eventos, además de elevar nuestro pensamiento, nuestra sensibilidad y también nuestra capacidad de solidaridad con el resto de la humanidad”, dijo.

EA