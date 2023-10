Antorcha declama para el pueblo en Tangancícuaro

Recalcó que cada vez se vuelve más evidente que el único propósito que tienen las clases dominantes es abusar más de las clase trabajadoras y arrancarles su trabajo para que seguirse enriqueciendo, por eso, dijo, desde la fundación del Movimiento Antorchista se planteó enseñar a los niños, a los jóvenes y a todo el pueblo a cantar, a bailar, a pintar, y a declamar, precisamente para no dejar morir el arte para el pueblo.

“El arte se debe de conservar para el pueblo y por eso estamos aquí reunidos, vamos a trabajar más duro, con mas entusiasmo, con más dedicación, nuestro proyecto es a largo alcance, nosotros queremos un México nuevo, más libre, más democrático, más justo, en donde no haya tanta pobreza. Esto lo tiene que realizar el pueblo; ya nos quedó demostrado que el gobierno no está para buscar el beneficio de la mayoría y lo podemos ver con claridad con el gobierno de la Cuarta Transformación, que ha resultado un fraude. No esperemos la misericordia de los poderosos de arriba, hagamos nosotros nuestro trabajo si queremos construir un México mejor”, finalizó.

AC