Antonio Carreño propone reforzar educación alimentaria en escuelas contra malnutrición infantil

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El diputado de Movimiento Ciudadano, Antonio Carreño Sosa, presentó iniciativa para reformar la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y fortalecer la educación alimentaria en escuelas y comunidades contra la malnutrición infantil.

Según CONEVAL, más del 22% de la población michoacana enfrenta carencia alimentaria. Niños sufren desnutrición crónica, anemia y obesidad al mismo tiempo, agravados por productos ultraprocesados y pérdida de prácticas tradicionales.

La reforma adiciona a la fracción VIII del artículo 33 obligaciones como capacitar permanentemente a docentes, personal de salud y líderes comunitarios en nutrición y soberanía alimentaria.

Carreño busca materiales educativos culturalmente adecuados para pueblos originarios y rurales. “Desarrollando y distribuyendo materiales educativos y programas formativos en formatos accesibles, cultural y lingüísticamente adecuados, que consideren las particularidades de los pueblos originarios, comunidades rurales e indígenas”, propuso.

La iniciativa fomenta participación comunitaria y intercambio de saberes locales en producción y preparación de alimentos nutritivos.

Carreño apuesta a modelo preventivo y sostenible, más allá de asistencia temporal. La propuesta turnada a comisiones busca transformar estructuralmente la alimentación infantil y posicionar a Michoacán como referente en derechos de la niñez.

