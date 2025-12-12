Antonio Carreño exige reconocer como terrorismo la explosión en Coahuayana

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El diputado de Movimiento Ciudadano, Antonio Carreño Sosa, quien señaló que el reciente ataque con coche bomba en Coahuayana debe ser calificado sin reservas como un acto de terrorismo. El legislador criticó la tendencia del oficialismo a eludir esta palabra, argumentando que la negativa a nombrar la realidad genera descontento social y obstaculiza una estrategia de paz efectiva.
Carreño Sosa enfatizó que la ciudadanía vive bajo el terror constante, una realidad que, a su juicio, el gobierno parece ignorar o minimizar desde la Ciudad de México.
El incidente en Coahuayana, donde un vehículo fue detonado, es la manifestación más cruda de la violencia del crimen organizado que ha afectado a la entidad por más de dos décadas, provocando miedo generalizado en la población, reconoció Carreño.
"El tema de Coahuayana, un coche bomba, que estamos hablando con sus palabras de terrorismo, pues representa lo que viene representando el crimen organizado en el Estado desde hace muchos años. Esta entidad genera eso en la ciudadanía, porque la ciudadanía sentimos eso, terror," declaró el diputado, subrayando la necesidad de que las autoridades federales reconozcan la gravedad del suceso con la terminología adecuada.
El diputado de Movimiento Ciudadano insistió en que la estrategia de seguridad actual, basada en el envío periódico de elementos federales, es insuficiente y reactiva, no preventiva.
Carreño Sosa recordó que su partido ha exigido históricamente un cambio que evite la militarización y, en su lugar, fortalezca las causas ciudadanas y las policías municipales.
La crítica se extendió hacia las visitas de funcionarios federales como García Harfuch, a quienes calificó como meras "reacciones" ante tragedias consumadas, en lugar de acciones preventivas. Para que cualquier plan, ya sea estatal o federal, avance, el legislador subrayó que es indispensable fortalecer pilares estructurales como la justicia cívica, la inteligencia financiera y, crucialmente, la depuración de las instituciones de justicia.
Carreño Sosa manifestó su preocupación por el manejo de narrativas, señalando que la Federación parece evitar la palabra "terrorismo" por implicaciones internacionales, especialmente en vísperas de eventos como el Mundial. Sin embargo, esta cautela política, dijo, crea una brecha con la ciudadanía que sí experimenta el terror.
El legislador concluyó haciendo un llamado a la madurez política y a la unidad de las fuerzas para enfrentar la crisis. Advirtió que Michoacán "ya no está para administrar la tragedia", sino para resolver con franqueza una situación crítica que está hipotecando el futuro de sus jóvenes y niños, ejemplificado en el grave problema del reclutamiento forzado.
BCT