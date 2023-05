Antes de comprar, llama Canadevi a verificar que fraccionamientos cuenten con licencias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (Canadevi) delegación Michoacán, Carlos Garza Herrera, hizo un llamado a quienes están interesados en comprar una casa a verificar que los fraccionamientos o propiedades a adquirir cuenten con los permisos y autorizaciones correspondientes a fin de evitar tener problemas.

"Si compran en un fraccionamiento que no tiene licencia, que no tiene autorización, pues están a la buena de Dios. Tengan mucho cuidado a la hora de comprar, siempre fíjense y pidan la autorización definitiva de su fraccionamiento, la licencia de su casa porque si no están muy desamparados", dijo.

En ese sentido, Garza Herrera agregó que los socios agremiados a la Canadevi trabajan para garantizar mejores viviendas a los ciudadanos y resaltó que se cuenta con supervisores, directores responsables, quienes están certificados por el ayuntamiento y revisan la calidad de las viviendas.