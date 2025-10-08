Antena fortalecerá las IG’s en México y América Latina: oriGin

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán, México y América Latina fortalecerán los productos regionales en su inserción internacional con el establecimiento de la antena regional de la Red Internacional de Indicaciones Geográficas (oriGIn).
Tras la firma de convenio entre oriGIn, el Consejo Regulador del Tequila y el Gobierno de Michoacán, el presidente de la Red, Riccardo Deserti, destacó que esta estrategia fortalecerá la relación comercial con Estados Unidos y otros países del mundo.
El presidente del Consejo Regulador del Tequila, Aurelio López Rocha, indicó que también se fortalecerá la protección y gobernanza de los trámites en defensa de los productos regionales y su acceso a los mercados internacionales.
El establecimiento, dijo, permitirá que haya acuerdos con la Unión Europea y se traduzca en la promoción de marcos jurídicos y reglas para el cumplimiento efectivo y la inserción internacional de las Indicaciones Geográficas.
Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, comentó que se trata de un espacio para impulsar no solo el producto, sino también la identidad y raíces de quienes lo elaboran.
