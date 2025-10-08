Antena fortalecerá las IG’s en México y América Latina: oriGin

Tras la firma de convenio entre oriGIn, el Consejo Regulador del Tequila y el Gobierno de Michoacán, el presidente de la Red, Riccardo Deserti, destacó que esta estrategia fortalecerá la relación comercial con Estados Unidos y otros países del mundo.

El presidente del Consejo Regulador del Tequila, Aurelio López Rocha, indicó que también se fortalecerá la protección y gobernanza de los trámites en defensa de los productos regionales y su acceso a los mercados internacionales.

El establecimiento, dijo, permitirá que haya acuerdos con la Unión Europea y se traduzca en la promoción de marcos jurídicos y reglas para el cumplimiento efectivo y la inserción internacional de las Indicaciones Geográficas.