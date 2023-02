Ante negativa municipal, habitantes de Zitácuaro anuncian movilizaciones

Zitácuaro, Michoacán (MiMorelia.com).- Después de que la administración municipal encabezada por el edil Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela hiciera compromisos en el mes de octubre para dar atención a demandas populares y sin que hasta la fecha se hayan cumplido, colonos y campesinos adheridos al Movimiento Antorchista del municipio de Zitácuaro anunciaron futuras movilizaciones, así lo informó Héctor Enciso Carrillo, líder antorchista en la región.

El líder social indicó que las demandas planteadas a las autoridades municipales pueden ser resueltas por el edil, pero que éste se ha negado tanto a las audiencias como a la solución de las peticiones ciudadanas: “lo que planteamos son obras y servicios básicos que de realizarse mejorarían la calidad de vida de nuestros compañeros: paquetes de material para mejoramiento de la vivienda, obras básicas e importantes como pavimentación de calles, construcción de un puente peatonal, rehabilitación de los andadores de la colonia 6 de Junio, reparación de tanques de almacenamiento de agua potable, entre otras”, indicó.

Agregó que la solución a estas demandas son de mínima justicia social, pues, indicó, los beneficiados son las familias más humildes del municipio: “después de que durante muchos meses no se han atendido las necesidades básicas de la población, se nos ha dado una audiencia para el día viernes, que de no llevarse a cabo o de que no se nos den repuestas favorables, iniciaremos nuestras movilizaciones, toda vez que éste es el único y efectivo mecanismo que tiene el pueblo organizado para que se atiendan y resuelvan sus demandas”, finalizó.

RPO