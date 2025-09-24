Ante FGE 3 denuncias por violencia sexual en el transporte público: Seimujer

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de tres denuncias por violencia sexual contra mujeres en el transporte público han sido presentadas ante la Fiscalía General del Estado (FGE), informó la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas (Seimujer), Alejandra Anguiano Gonzalez.

En entrevista, señaló que, gracias al programa Viajo Segura, se ha logrado identificar esta problemática, por lo que representa un avance que existan denuncias formales por hechos ocurridos en los municipios de Uruapan, Zamora y Apatzingán.

Agregó que, desde la Seimujer, se brinda acompañamiento y atención psicológica gratuita a las víctimas. Además, a través del protocolo de atención de Viajo Segura, se capacita a operadores del transporte público en temas de perspectiva de género e igualdad sustantiva, incluyendo qué hacer en caso de registrarse actos de violencia contra las mujeres.

“La mayoría de las mujeres ha expresado, en un 59 por ciento, que se sienten inseguras en las combis, y el 12 por ciento se ha sentido insegura en los taxis”, documentó la funcionaria.