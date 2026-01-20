Ante empresarios, Hugo Gama anuncia acciones del Poder Judicial en Zamora

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El magistrado presidente del Poder Judicial de Michoacán, Hugo Gama Coria, sostuvo una reunión de trabajo con empresarias y empresarios de la región Zamora, a quienes expuso las acciones institucionales que se impulsan para fortalecer la certeza jurídica, mejorar la eficiencia de los procesos judiciales y contribuir al desarrollo económico del estado.

“La impartición de justicia es un factor clave para el fortalecimiento de las actividades empresariales, por lo que estos recorridos regionales tienen como propósito escuchar de manera directa a los distintos sectores productivos y atender sus inquietudes; en el nuevo Poder Judicial estamos consolidando una justicia más eficiente y expedita, mediante diversas líneas estratégicas, entre ellas el impulso a la justicia digital, que iniciará como proyecto piloto en Morelia y que, una vez evaluada, podrá replicarse en otras regiones del estado”, expresó.