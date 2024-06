Ante el PREP Michoacán no se digitalizaron más de mil actas electorales por incidencias

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) no se digitalizaron un total de mil 182 actas, 681 correspondientes a elecciones de diputaciones locales y 501 de ayuntamientos, señaló la consejera del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), Viridiana Villaseñor Aguirre.

Durante el último informe de la sesión permanente del IEM, se dio cuenta del informe final del PREP una vez que transcurrieran las 24 horas de su funcionamiento y ante la digitalización del 100 por ciento de las actas.

La consejera refirió que, el 100 por ciento de la contabilización corresponde a todos los paquetes que fueron entregados a los comités municipales y digitalizados:

"El PREP establece un 100% de las actas porque de todas estas actas tenemos información y es por eso que se refleja el 100% aún y cuando no todas estén contabilizadas", explicó.

Sobre las no contabilizadas enlistó las posibles incidencias que lo impidieron: que el paquete no fue entregado, contaba con alguna inconsistencia o estaba ilegible; que el acta PREP no se encontraba en los sobres exteriores del paquete o no estaba dentro del catálogo de las actas.

