Animalistas señalan al Ayuntamiento de Paracho por muerte masiva de perros

Uno de ellos, Luis Daniel Godínez, habitante de Paracho, compartió que salió a pasear con sus mascotas cuando presenció el hecho:

“Fue una escena de horror. Intenté ayudar, pero mi perrita Nala murió. Exijo justicia”, expresó.

Luisa Quijano Ravell, vocera del colectivo D.A.R.A.M.O.R., lamentó que el envenenamiento “siga siendo usado como medida de control poblacional” por parte del gobierno municipal encabezado por Salvador Martínez Gutiérrez, de quien afirman se han incrementado este tipo de reportes desde su llegada a la administración.

Por su parte, Maribel Arreola Gallardo, abogada del CEAM, recordó que el Artículo 309 del Código Penal de Michoacán establece sanciones penales para quien incurra en actos de crueldad animal, incluyendo prisión y multas. Criticó que la inacción institucional “normaliza la violencia y transmite impunidad”.

Los colectivos exigieron que la FGE actúe con imparcialidad y transparencia en la investigación, sin encubrimientos. Además, reconocieron la disposición del Gobierno Estatal y del fiscal general, Carlos Torres Piña, para atender el tema de manera prioritaria.

