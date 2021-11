Analiza SEE posibles descuentos para maestros que no regresen a las aulas

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras el pago de adeudos a docentes, en caso de que esta semana no se regrese a clases presenciales en Michoacán se podría considerar una sanción o descuentos y comenzar a revisar qué maestros cumplen con el decreto que marcaba el 18 de octubre para el retorno a las aulas en el nivel básico, indicó la titular de la Secretaría de Educación en el Estado (SEE), Yarabí Ávila.

En entrevista con medios de comunicación, la funcionaria estatal explicó que las sanciones por no asistir a clases existen desde siempre y son parte de la normativa, pero en este caso se revisará con las estructuras quién ha comenzado a cumplir con el regreso a clases presenciales en esta semana.

Aclaró que la sanción se determina luego de que en la Dirección Administrativa se solicitan los documentos que avalan o justifican el por qué el maestro no se ha presentado a clase, se sigue una investigación, porque, dijo todo lleva un proceso.

“Tendría que ser hoy, tendría que ser esta semana (el regreso a clases), el decreto marcaba el 18 de octubre, ahorita habría una posibilidad de analizar a través de las estructuras quién está cumpliendo y quién no, pero también entendemos que esto es cuestión de cabildeo”, comentó

En ese sentido, la titular de la SEE confía en que los docentes pronto regresarán a las aulas, para no recurrir levantar sanción, ni otra cuestión.

Compartió que hasta el viernes 29 de octubre han retornado a clases en el 23 por ciento de los planteles de nivel de educación básica, de estos el 15 por ciento es inicial, el 22 por ciento es preescolar, 27 por ciento primaria y 18 por ciento secundaria; así como el 76 por ciento en el nivel media superior y 59 por ciento en superior.

Abundó que en el sector privado se tiene un 90 por ciento de retorno a las clases de manera presencial.

SJS