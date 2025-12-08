Ana Sofía Montañéz, la nicolaita que ganó experiencia mundial en África

Esta competencia, dijo, me sumó mucha experiencia, que servirá para futuros objetivos y que será de importancia para el principal, que son los Juegos Olímpicos. “A pesar de haber hecho sólo una pelea considero que lo hice bastante bien con todo y que estaba muy nerviosa, mentalmente considero que estoy creciendo mucho y me siento comprometida a seguir trabajando para estar a la talla de eventos de alto calibre como este”.

Sofía también compartió sus planes en el ámbito deportivo para lo que resta de este año y su calendario para principios del 2026, que promete ser de mucha actividad para ella y en el que buscará ganarse un lugar en grandes competencias. “En lo que resta de diciembre no tendré competencias, será un mes de arduo entrenamiento en todos los sentidos, desde el mental hasta el más pequeño aspecto táctico”.