¡Anótalo! Ya hay fecha para la Fiesta de la Flor de Cempasúchil 2025 en Tarímbaro

Tarímbaro, Michoacán (MiMorelia.com).- La comunidad de El Colegio, en Tarímbaro, ya anunció las fechas para la tradicional Fiesta de la Flor de Cempasúchil 2025, que se llevará a cabo los días 24, 25 y 26 de octubre.

Este evento se ha consolidado como uno de los más esperados en la región, ya que marca el inicio de las celebraciones del Día de Muertos en Michoacán, llenando los campos de color y atrayendo a visitantes de diferentes municipios y estados.

Durante la fiesta, los asistentes podrán recorrer los sembradíos de cempasúchil, disfrutar de presentaciones culturales, música en vivo, exposiciones gastronómicas y venta de productos locales, todo en un ambiente familiar que resalta la tradición.

La flor de cempasúchil, conocida como la “flor de muertos”, es símbolo de vida y homenaje en los altares de Día de Muertos. Su cultivo en Tarímbaro se ha convertido en parte fundamental de la economía local y en un atractivo turístico que crece cada año.