Ampliación en la autopista Pátzcuaro–Lázaro Cárdenas genera cierres en el tramo Uruapan

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Michoacán informó sobre el inicio de obras de ampliación en la autopista Pátzcuaro–Lázaro Cárdenas, específicamente en el tramo Pátzcuaro–Uruapan, a la altura del kilómetro 92+800.

De acuerdo con la dependencia federal, los trabajos incluyen el desmontaje en el paso inferior vehicular (PIV) ubicado en dicha zona, lo que provocará cierres momentáneos y la implementación de un paso alterno para los automovilistas que transiten por la vialidad.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantener la calma, seguir las indicaciones viales de los señalamientos y personal en sitio, así como respetar los límites de velocidad para prevenir incidentes durante la ejecución de las maniobras.