Michoacán

Ampliación en la autopista Pátzcuaro–Lázaro Cárdenas genera cierres en el tramo Uruapan

Habrá cierres momentáneos a la altura del kilómetro 92+800, tramo Pátzcuaro–Uruapan
Ampliación en la autopista Pátzcuaro–Lázaro Cárdenas genera cierres en el tramo Uruapan
FB: Centro SICT Michoacan
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El Centro de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en Michoacán informó sobre el inicio de obras de ampliación en la autopista Pátzcuaro–Lázaro Cárdenas, específicamente en el tramo Pátzcuaro–Uruapan, a la altura del kilómetro 92+800.

De acuerdo con la dependencia federal, los trabajos incluyen el desmontaje en el paso inferior vehicular (PIV) ubicado en dicha zona, lo que provocará cierres momentáneos y la implementación de un paso alterno para los automovilistas que transiten por la vialidad.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantener la calma, seguir las indicaciones viales de los señalamientos y personal en sitio, así como respetar los límites de velocidad para prevenir incidentes durante la ejecución de las maniobras.

Te puede interesar:
Bloqueo en carretera Morelia-Guadalajara por Consejo Supremo Indígena
Ampliación en la autopista Pátzcuaro–Lázaro Cárdenas genera cierres en el tramo Uruapan

RPO

SICT Michoacán
obras de ampliación

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com