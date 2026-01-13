Ampliación de la Siglo XXI impulsará el desarrollo económico y el comercio en Michoacán: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la ampliación a cuatro carriles de la autopista Siglo XXI en el tramo Nueva Italia-Lázaro Cárdenas, donde se invertirán 16 mil millones de pesos, se impulsará el desarrollo económico del estado, se reducirá el tiempo de traslado de mercancías y habrá mayor seguridad para los automovilistas, señaló el mandatario estatal Alfredo Ramírez Bedolla.

Resaltó que la intervención de 146 kilómetros de modernización permitirá un flujo más ágil de las mercancías que entran y salen del Puerto de Lázaro Cárdenas a través de la red carretera, lo cual fortalecerá el comercio de Michoacán y de los estados del Centro del país.

"Con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Michoacán continúa avanzando en materia de infraestructura carretera, muestra de ello es este gran proyecto con el que pasará la Autopista Siglo XXI de dos a cuatro carriles", puntualizó Ramírez Bedolla.