Ampliación de la autopista Pátzcuaro - Uruapan registra un avance de 91%

Estas estructuras, a punto de culminarse, son cuatro Pasos Inferiores Vehiculares (PIV); dos Pasos Superiores Vehiculares (PSV); dos Pasos Inferiores de Ferrocarril (PIFFCC); un puente (viaducto), y paso Inferior Peatonal (PIP).

En el proceso constructivo participan 84 trabajadores con el apoyo de 15 maquinarias.

La meta es concluir la obra el próximo 30 de septiembre, de acuerdo con estimaciones del Centro SICT Michoacán.

El tramo de la autopista Pátzcuaro-Uruapan, forma parte de la modernización de la Carretera Federal 14D de Cuota Autopista Siglo XXI, Pátzcuaro-Lázaro Cárdenas.

Y es parte del Programa Nacional de Infraestructura Carretera 2025- 2030, que desarrolla la SICT para la modernización de autopistas.