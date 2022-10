"Amor en Tinta" hará 50 tatuajes de pezón gratis a mujeres con cáncer de mama

Si bien destacó la suma del Congreso de Michoacán, el IMSS y la SSM, para alcanzar los 50 tatuajes para este mes de octubre reconoció que en Morelia sólo ella está interesada en esta labor.

"Hay mucha gente capacitada, yo lo he venido haciendo años atrás y realmente en el camino no me he encontrado alguien que quiera sumarse a estos programas. No todos necesitamos ser médicos porque hay artistas muy capaces de realizar este tipo de procedimiento", agregó.

rmr