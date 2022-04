AMLO tiene en Michoacán a un aliado de su proyecto de nación: Bedolla

Alfredo Ramírez manifestó que hoy, más que nunca, "la oposición está moralmente derrotada, porque tuvieron la oportunidad de acudir a las urnas y cambiar el rumbo del país, pero no lo hicieron, porque no les asiste la verdad y sus intereses no son legítimos"

Ramírez Bedolla puntualizó que pese a que solo se instalaron en Michoacán 2 mil 168 casillas -una tercera parte de las que se instalan en una elección ordinaria- , imposibilitando con ello que más michoacanos ejercieran su derecho a votar, se logró la participación de 494 mil 169 ciudadanas y ciudadanos, de los cuales 91.9 % voto a favor de la ratificación de AMLO como Presidente.