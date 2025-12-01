AMLO anunció tres obligaciones cívicas patrióticas: Bedolla

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras el mensaje del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desde su casa en Chiapas este domingo, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que el exmandatario anunció tres obligaciones cívicas patrióticas.
En rueda de prensa este lunes, el jefe del Ejecutivo estatal refirió que hacía tiempo que no aparecía públicamente el exmandatario; sin embargo, tras un periodo de silencio, envió un mensaje de serenidad, de respaldo a la actual presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, y un exhorto a cerrar filas a favor del movimiento.
Apuntó que él mismo saldría a las calles a defender la soberanía y la democracia del país, pues reconoció que hay personas que están en contra de ellos. No obstante, aseguró que la democracia ya no es como antes, al señalar que actualmente “ya no existe fraude”.
RPO