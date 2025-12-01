Michoacán

AMLO anunció tres obligaciones cívicas patrióticas: Bedolla

El gobernador de Michoacán, aseguró que él también saldría a las calles a defender la democracia, la soberanía y a la presidenta
AMLO anunció tres obligaciones cívicas patrióticas: Bedolla
GABRIELA SERRALDE
Gabriela Serralde
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Tras el mensaje del expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desde su casa en Chiapas este domingo, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que el exmandatario anunció tres obligaciones cívicas patrióticas.

Te puede interesar:
Ya me retiré, no hay que hacerle sombra a la presidenta: López Obrador
AMLO anunció tres obligaciones cívicas patrióticas: Bedolla

En rueda de prensa este lunes, el jefe del Ejecutivo estatal refirió que hacía tiempo que no aparecía públicamente el exmandatario; sin embargo, tras un periodo de silencio, envió un mensaje de serenidad, de respaldo a la actual presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, y un exhorto a cerrar filas a favor del movimiento.

"Estoy muy contento de haber visto al presidente en su rancho en Chiapas. La presidenta lo dijo también, que estaba satisfecha en este tema. Creo que serían tres grandes obligaciones cívicas patrióticas que no solo haría el presidente".
Apuntó que él mismo saldría a las calles a defender la soberanía y la democracia del país, pues reconoció que hay personas que están en contra de ellos. No obstante, aseguró que la democracia ya no es como antes, al señalar que actualmente “ya no existe fraude”.
“El presidente lo ratifica: que se movilizará si está en riesgo la democracia, si está en peligro por un golpe de Estado. Y la soberanía no solo lo dice el presidente, sino que el pueblo de México está de acuerdo en estos tres puntos".

RPO

AMLO
Bedolla
grid

Más vistas

No stories found.
logo
Mi Morelia.com
mimorelia.com