Amenazadas, 20 comunidades indígenas con y sin autogobierno por grupos delincuenciales: CSIM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de 20 comunidades indígenas, con y sin autogobierno, están amenazadas por el crimen organizado, reveló el vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), Pavel Ulianov Guzmán Macario, al precisar que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia no contempla acciones de atención para este sector poblacional en materia de seguridad.

Santa Fe de la Laguna, Sevina, Ocumicho y Jarácuaro son algunas de las comunidades indígenas que, según mencionó, se encuentran en esta situación y requieren de una atención puntual por parte del Gobierno de México.

Sin embargo, enfatizó que para la construcción del Plan Michoacán no se consultó a las 450 comunidades indígenas que hay en la entidad; únicamente, dijo, se invitó a los 48 pueblos originarios que tienen autogobierno, y de ellos solo asistieron 37.