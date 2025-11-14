Amenazadas, 20 comunidades indígenas con y sin autogobierno por grupos delincuenciales: CSIM

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Un total de 20 comunidades indígenas, con y sin autogobierno, están amenazadas por el crimen organizado, reveló el vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), Pavel Ulianov Guzmán Macario, al precisar que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia no contempla acciones de atención para este sector poblacional en materia de seguridad.
Santa Fe de la Laguna, Sevina, Ocumicho y Jarácuaro son algunas de las comunidades indígenas que, según mencionó, se encuentran en esta situación y requieren de una atención puntual por parte del Gobierno de México.
Sin embargo, enfatizó que para la construcción del Plan Michoacán no se consultó a las 450 comunidades indígenas que hay en la entidad; únicamente, dijo, se invitó a los 48 pueblos originarios que tienen autogobierno, y de ellos solo asistieron 37.
“No es una consulta apropiada; les dieron 2 minutos para exponer sus problemas”, dijo al considerar que se trató de una consulta discriminatoria y sin atender los pendientes que existen en materia de seguridad.
Uno de ellos, comentó, es la falta de armamento y equipo táctico para las rondas comunitarias. Además, no se ha considerado incrementar el Fondo 4 ni el Fortapaz para destinar mayores recursos a las comunidades; también propuso otorgar un seguro de vida a los integrantes y consejeros, así como instalar Bases de Operaciones Interinstitucionales (BOI’s) en cada una de las regiones indígenas.
Guzmán Macario añadió que las comunidades hoy amenazadas por el crimen organizado ya han interpuesto diversas denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE), por lo que consideró que, si las comunidades indígenas estuvieran incluidas en el Plan Michoacán, podrían atenderse cada uno de los pendientes y demandas que enfrentan.
