Amelí Navarro exige una investigación reforzada centrada en el activismo de Bernardo Bravo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Amelí Navarro Lepe, viuda de Bernardo Bravo Manríquez, declaró que la investigación del homicidio debe considerar de manera “inminente” la labor que su esposo realizaba, dado que sus exigencias estaban directamente ligadas a la defensa de derechos económicos y sociales de su comunidad.

Navarro Lepe contextualizó la figura de su esposo, señalando que Bernardo no era solo un empresario del limón, sino un activista que encabezaba un sector, defendiendo los intereses colectivos.

“Cuando defiendes los intereses de una colectividad, defiendes derechos humanos”, afirmó la viuda, subrayando que la defensa del bienestar y desarrollo del sector limonero y de la región de Apatzingán constituye una labor de defensa de derechos humanos fundamentales.

La principal exigencia de la familia es que las autoridades competentes cumplan con el marco legal que estipula un “estatus de protección reforzada” para las personas activistas. Según Navarro Lepe, no es una cuestión de si las autoridades deben considerarlo, sino una obligación legal ineludible tener en cuenta la calidad y trascendencia de la actividad del defensor asesinado al conducir la diligencia de investigación.