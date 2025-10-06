Michoacán

Ambulante 2025 proyectará cine documental en Morelia y Zamora con entrada libre

ESPECIAL
MiMorelia.com
Publicado

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El circuito de cine documental Ambulante Presenta 2025 llega a Morelia y Zamora con funciones gratuitas que invitan al público a disfrutar del séptimo arte desde nuevas miradas y realidades.

El ciclo, que se desarrolla del 5 de septiembre al 13 de noviembre, forma parte del proyecto Ambulante Presenta, iniciativa de la Gira de Documentales Ambulante, con el objetivo de descentralizar la cultura cinematográfica y acercarla a distintas comunidades del país.

  • Morelia
    Película: Mi mundo robado
    Dirección: Farahnaz Sharifi (Alemania/Irán, 2024)
    Duración: 82 min
    Sede: Casa Natal de Morelos, sala audiovisual (Corregidora 113, Centro Histórico)
    Fecha: Jueves 9 de octubre | 17:00 h
    Entrada libre

Este documental íntimo explora la memoria, el exilio y la búsqueda de identidad a través de archivos familiares, en una obra que combina lo personal y lo político desde una perspectiva poética y universal.

  • Zamora
    Programa: Fantásticas CriaturasAmbulantito, Programa 1
    Duración: 53 min
    Sede: Centro Regional de las Artes de Michoacán (CRAM), Av. 5 de Mayo #285, Sur, Jardines de Catedral
    Fecha: Viernes 10 de octubre | 19:00 h
    Entrada libre
    (Recomendado para infancias a partir de 8 años)

Este programa reúne cortometrajes animados llenos de imaginación y aventura, donde criaturas fantásticas invitan a reflexionar sobre la amistad, la naturaleza y la curiosidad por el mundo.

Michoacán
Ambulante 2025
Morelia y Zamora

