Ambulante 2025 proyectará cine documental en Morelia y Zamora con entrada libre

El ciclo, que se desarrolla del 5 de septiembre al 13 de noviembre, forma parte del proyecto Ambulante Presenta, iniciativa de la Gira de Documentales Ambulante, con el objetivo de descentralizar la cultura cinematográfica y acercarla a distintas comunidades del país.

Morelia

Película: Mi mundo robado

Dirección: Farahnaz Sharifi (Alemania/Irán, 2024)

Duración: 82 min

Sede: Casa Natal de Morelos, sala audiovisual (Corregidora 113, Centro Histórico)

Fecha: Jueves 9 de octubre | 17:00 h

Entrada libre