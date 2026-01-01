Ambulancia aérea reduce tiempos de respuesta en emergencias: SSM

La administración, encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, dotó a la ambulancia aérea con una incubadora de traslado para recién nacidos y ventilador neonatal de última generación. Con estas herramientas, se robustece la capacidad de respuesta y se asegura que los recién nacidos en situación de gravedad reciban atención médica de alta complejidad durante sus traslados.

El equipo de vuelo cuenta con certificaciones en soporte vital cardiovascular avanzado y soporte vital avanzado pediátrico, además de estar especializados en fisiología de vuelo, lo que les permite manejar los cambios de presión y altitud que afectan el estado físico de un paciente crítico.