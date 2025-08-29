Amazon, Filma Jalisco e IMCINE entre invitados al encuentro fílmico en Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El estado de Michoacán será sede de la 13 Reunión Nacional de Comisiones Fílmicas de México, un evento que por primera vez reunirá a más del 90 por ciento de las comisiones fílmicas del país, hecho inédito en ediciones anteriores.

La reunión se llevará a cabo del 3 al 6 de septiembre en el Pueblo Mágico de Pátzcuaro, donde se desarrollarán charlas, talleres y actividades que permitirán a los asistentes conocer la riqueza cultural, artesanal, histórica y natural del estado, consolidando a Michoacán como un destino ideal para producciones cinematográficas, televisivas y comerciales.

Entre los invitados internacionales y nacionales destacan: