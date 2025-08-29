Amazon, Filma Jalisco e IMCINE entre invitados al encuentro fílmico en Pátzcuaro

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El estado de Michoacán será sede de la 13 Reunión Nacional de Comisiones Fílmicas de México, un evento que por primera vez reunirá a más del 90 por ciento de las comisiones fílmicas del país, hecho inédito en ediciones anteriores.
La reunión se llevará a cabo del 3 al 6 de septiembre en el Pueblo Mágico de Pátzcuaro, donde se desarrollarán charlas, talleres y actividades que permitirán a los asistentes conocer la riqueza cultural, artesanal, histórica y natural del estado, consolidando a Michoacán como un destino ideal para producciones cinematográficas, televisivas y comerciales.
Entre los invitados internacionales y nacionales destacan:
Joana Almeida e Sousa, gerente senior de política de desarrollo en Latinoamérica de Amazon.
Juan Carlos Lazo, director del Instituto Latinoamericano en Ciencias Cinematográficas.
Carlos Gómez Iniesta, representante de The Films Tour México.
Rubén Figeroa y Bárbara Mendoza, gerentes de locaciones.
Rosario Lara Gómez, coordinadora del área de investigación del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE).
Alejandro Tavares López, de Filma Jalisco.
Con este encuentro, se refuerza el lema de la Cofilmich, “Lo viste en la pantalla, lo vives en Michoacán”, al posicionar al estado como uno de los principales destinos para la filmación de producciones audiovisuales gracias a sus paisajes espectaculares y a las facilidades que brinda a la industria.
