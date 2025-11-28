Amanece Michoacán sin bloqueos carreteros

El anuncio ocurre luego de que, la noche del jueves, productores agrícolas y transportistas que mantenían bloqueos en carreteras de varios estados del país acordaron levantar de forma inmediata las protestas, tras una reunión con autoridades de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Durante el encuentro, funcionarios federales informaron a los dirigentes sobre los programas y acciones institucionales que el Gobierno de México implementará para atender sus demandas, relacionadas con seguridad vial, legislación sobre el agua y necesidades del sector agropecuario.

Como resultado del diálogo, se instalaron tres mesas de trabajo:

Una sobre seguridad en carreteras.

Otra para abordar inquietudes del marco legal en materia de agua.

Y una tercera para atender temas del campo.

Los manifestantes se comprometieron a liberar las vías de comunicación para restablecer el libre tránsito de la ciudadanía y permitir el paso de servicios de emergencia.