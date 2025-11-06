Alumno amenaza con matar a maestras en secundaria de Lázaro Cárdenas, Michoacán; FGE ya investiga

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de un video difundido en redes sociales, un estudiante de la Escuela Secundaria Técnica No. 12, ubicada en Lázaro Cárdenas, Michoacán, amenazó con atentar contra la vida de varias maestras, lo que provocó preocupación entre la comunidad escolar y padres de familia.
La grabación muestra al menor, de 13 años de edad, incitando a sus compañeros a agredir a las docentes, situación que fue considerada como una incitación a la violencia dentro del entorno escolar.
Tras hacerse público el video, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó que inició una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.
La dependencia detalló que, a través del agente del Ministerio Público Especializado en Adolescentes de la Fiscalía Regional de Lázaro Cárdenas, se recabará la información necesaria para establecer si se configura algún delito.
La FGE reiteró que toda manifestación de violencia o incitación dentro de entornos escolares será atendida de manera inmediata, a fin de garantizar la seguridad e integridad de la comunidad educativa involucrada.
