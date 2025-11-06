Alumno amenaza con matar a maestras en secundaria de Lázaro Cárdenas, Michoacán; FGE ya investiga

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A través de un video difundido en redes sociales, un estudiante de la Escuela Secundaria Técnica No. 12, ubicada en Lázaro Cárdenas, Michoacán, amenazó con atentar contra la vida de varias maestras, lo que provocó preocupación entre la comunidad escolar y padres de familia.

La grabación muestra al menor, de 13 años de edad, incitando a sus compañeros a agredir a las docentes, situación que fue considerada como una incitación a la violencia dentro del entorno escolar.