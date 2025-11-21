¡Altiplano! Nuevo hogar de "El Licenciado"; la audiencia será este viernes

Fue poco después de las 21:50 horas cuando el convoy salió de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde en un inicio se dijo sería trasladado al Centro Penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez", mejor conocido como Mil Cumbres; fue en los primeros minutos de este viernes cuando se confirmó el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) no. 01 "El Altiplano" donde fue llevado "El Licenciado".

Fuentes cercanas a MIMORELIA.COM comentaron que se prevé que este viernes sea la audiencia para conocer oficialmente cuáles son los delitos que habrá de enfrentar, la cual se espera sea virtual, toda vez que no hubo petición de las partes para hacer audiencia pública.

José Armando "N" es señalado como el presunto autor intelectual, que orquestó la logística, en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, el pasado 01 de noviembre, durante el Festival de las Velas.

Es de mencionar que "El Licenciado" manifestó pertenecer a una célula delincuencial e identificó como su jefe directo en la estructura criminal a Ramón "N", alias "El R1", quien supuestamente dio la orden de matar al líder del Movimiento del Sombrero.

BCT