Tradición en Nahuatzen: así será su Noche de Muertos 2025

Nahuatzen, Michoacán (MiMorelia.com).- Con orgullo por sus raíces purépechas y su identidad comunitaria, el municipio de Nahuatzen se alista para celebrar su tradicional Noche de Muertos 2025 el próximo 31 de octubre a partir de las 6:00 p.m. en la Plaza Principal.

Bajo el lema "Animecha Kejtsïtakua", la jornada será una mezcla de respeto, tradición y festividad, con actividades pensadas para honrar a quienes han partido, mientras se celebra la vida con música, cultura y gastronomía local.

🎉 Actividades confirmadas: