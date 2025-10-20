Tradición en Nahuatzen: así será su Noche de Muertos 2025

Nahuatzen, Michoacán (MiMorelia.com).- Con orgullo por sus raíces purépechas y su identidad comunitaria, el municipio de Nahuatzen se alista para celebrar su tradicional Noche de Muertos 2025 el próximo 31 de octubre a partir de las 6:00 p.m. en la Plaza Principal.
Bajo el lema "Animecha Kejtsïtakua", la jornada será una mezcla de respeto, tradición y festividad, con actividades pensadas para honrar a quienes han partido, mientras se celebra la vida con música, cultura y gastronomía local.
Exhibición de altares y ofrendas tradicionales
Concursos
Pasarela de catrinas y catrines
Presentaciones artísticas y culturales
Rodada motorizada con los “Olimpicosos Nahuatzen”
Venta y degustación de gastronomía típica
El evento está diseñado para el disfrute de todas las edades y refleja la riqueza de las tradiciones de la región purépecha, con una fuerte participación ciudadana que fortalece el tejido social del municipio.
La administración municipal invita a los habitantes de Nahuatzen y de comunidades cercanas a sumarse a esta noche especial, en la que se honra a los ancestros con flores, velas, música y sabor a tradición.
SHA