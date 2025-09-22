Altares, catrinas y tradición: alistan Festival del Día de Muertos en Lázaro Cárdenas

Lázaro Cárdenas, Michoacán (MiMorelia.com).- Con color, tradición y misticismo, el municipio de Lázaro Cárdenas se prepara para recibir una nueva edición del Festival del Día de Muertos, que se llevará a cabo del 31 de octubre al 3 de noviembre en la Explanada Municipal.

El evento reunirá a familias y visitantes en torno a una de las celebraciones más importantes de la cultura mexicana. Durante cuatro días, la explanada se llenará de altares, catrinas, presentaciones artísticas, música, danza y ofrendas que buscan preservar la tradición y honrar a quienes han partido.

Las autoridades locales adelantaron que en esta edición se tienen preparadas sorpresas especiales para los asistentes, además de actividades pensadas para todo público, desde exhibiciones culturales hasta espectáculos nocturnos con el característico ambiente de Día de Muertos.