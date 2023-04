Alta producción agrícola en Yurécuaro obliga a contratar campesinos de otros estados

Por lo anterior, mencionó que la mano de obra en Yurécuaro ya no es suficiente; "afortunadamente mucho de la gente trabaja en los invernaderos, les faltan trabajadores de la magnitud de cómo están produciendo; la mano de obra ya no es suficiente la que tenemos, no tenemos un desempleo, más bien nosotros necesitamos contratar de otros lugares", dijo.

También detalló que los productores ofrecen a sus trabajadores seguridad social, prestaciones y hasta transporte, condiciones laborales que motiva a los trabajadores a trasladarse hasta una hora y media para llegar a los campos agrícolas en Yurécuaro.

Navarro Arellano destacó a Yurécuaro como uno de los municipios más importantes de la zona Bajío de Michoacán, en producción y exportación de hortalizas.