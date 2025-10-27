Alondra desaparece tras llegada de "misterioso" maestro a prepa; habría salido de terminal de Morelia rumbo a Huetamo

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Alondra, una joven de 15 años originaria de Madero, desapareció el viernes pasado sin dejar rastro, lo que ha encendido las alertas entre familiares, amigos y compañeros de escuela que desde entonces emprendieron su búsqueda.

De acuerdo con información de Revolución Social, Alondra es estudiante del Colegio de Bachilleres y en las últimas dos semanas tuvo contacto con un hombre que se presentó en el plantel como “Patricio”, supuesto profesor de edad considerablemente mayor que los alumnos. Desde el mismo día de la desaparición de la adolescente tampoco se tiene rastro de él.

Docentes señalaron que desconocen la procedencia y cargo real de este individuo, mientras que la dirección del plantel no ha emitido declaraciones oficiales sobre su presencia.

Como parte de las primeras líneas de búsqueda, existen reportes que señalan que Alondra habría sido vista en la Central de Autobuses de Morelia, en compañía de un hombre mayor, comprando boletos con destino a Huetamo. Esta versión es extraoficial.