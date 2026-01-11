Alito Moreno condena ataque a René Valencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, condenó públicamente el ataque armado en contra de René Valencia, hermano de Guillermo Valencia Reyes, presidente del PRI en Michoacán. El atentado ocurrió la noche del sábado en el tramo carretero entre Jarácuaro y Pátzcuaro, en la región de Erongarícuaro.
A través de sus redes sociales, Moreno Cárdenas calificó el ataque como “cobarde” y denunció la situación de violencia e impunidad que, aseguró, se vive en Michoacán. “El crimen ataca con armas largas, sin miedo y con total impunidad. Y mientras tanto, el gobierno de Morena sigue de brazos cruzados”, publicó el líder nacional tricolor en un mensaje que rápidamente generó miles de reacciones.
Moreno también recordó que René Valencia logró salir ileso gracias al blindaje de la camioneta en la que viajaba, mientras que sus escoltas fueron privados de la libertad durante algunas horas. En su mensaje, lamentó que la familia Valencia haya sido atacada “por decir la verdad” y expresó solidaridad a nombre del PRI nacional.
Cabe recordar que René Valencia ha tenido participación activa en la política local, pues fue candidato a la presidencia municipal de Morelia por el PRI en el proceso electoral anterior. Además, es uno de los fundadores del grupo civil Revolución Social, junto a su hermano Guillermo, con quien ha impulsado actividades de gestión y seguridad comunitaria en distintas regiones del estado.
El caso ha cobrado relevancia política, ya que tanto Guillermo como René Valencia han mantenido una postura crítica frente a las autoridades estatales y federales.
Hasta el momento, ni la Fiscalía General del Estado ni el gobierno estatal han emitido una postura oficial sobre los hechos de violencia. Sin embargo, elementos de seguridad desplegaron un operativo tras el atentado y confirmaron que tanto René como su acompañante se encuentran fuera de peligro, mientras que los escoltas ya fueron localizados, aunque presentaban lesiones por golpes.
