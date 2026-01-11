Alito Moreno condena ataque a René Valencia

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, condenó públicamente el ataque armado en contra de René Valencia, hermano de Guillermo Valencia Reyes, presidente del PRI en Michoacán. El atentado ocurrió la noche del sábado en el tramo carretero entre Jarácuaro y Pátzcuaro, en la región de Erongarícuaro.

A través de sus redes sociales, Moreno Cárdenas calificó el ataque como “cobarde” y denunció la situación de violencia e impunidad que, aseguró, se vive en Michoacán. “El crimen ataca con armas largas, sin miedo y con total impunidad. Y mientras tanto, el gobierno de Morena sigue de brazos cruzados”, publicó el líder nacional tricolor en un mensaje que rápidamente generó miles de reacciones.

Moreno también recordó que René Valencia logró salir ileso gracias al blindaje de la camioneta en la que viajaba, mientras que sus escoltas fueron privados de la libertad durante algunas horas. En su mensaje, lamentó que la familia Valencia haya sido atacada “por decir la verdad” y expresó solidaridad a nombre del PRI nacional.