Alistan "Borrón y cuenta nueva" para regularizar motos en Michoacán

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Ante la alta incidencia de irregularidades en placas y documentos de circulación, el Gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Finanzas, proyecta una campaña de "Borrón y cuenta nueva" enfocada en motocicletas.

El desorden administrativo en la circulación de decenas de miles de motocicletas ha derivado en consecuencias graves: alta incidencia de accidentes, muertes, lesiones y hasta hechos de inseguridad ligados al uso irregular del vehículo.

Entre abril de 2025, el CRUM Michoacán señaló que el 50% de los accidentes de tránsito en zonas urbanas involucran al menos una motocicleta. La falta de placas, casco, tarjeta de circulación e incluso licencia de conducción ha provocado que ni siquiera se tenga un registro oficial de cuántos de estos vehículos de dos ruedas circulan por Morelia, y mucho menos al interior del estado.

Luis Navarro García, titular de la Secretaría de Finanzas del estado, adelantó que la campaña se lanzará junto con los programas del Buen Fin, como parte de los esfuerzos de recaudación del estado.

“Hay muchas motocicletas sin placas y muchos, luego con las sanciones, no se quieren regularizar. Entonces, independientemente del Buen Fin, lo que vamos a implementar es una campaña de multas y registro con borrón y cuenta nueva”, explicó.

rmr